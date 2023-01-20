Якою буде погода у лютому: прогноз народного синоптика

Останнього місяця зими погода продовжить дивувати температурними гойдалками та аномальним теплом. Значних морозів синоптики не обіцяють.

Так, народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що у лютому буде "брак опадів". Проте під кінець зими дощів та снігу побільшає.

"Стосовно лютого, перша половина місяця пройде відносно теплою та з браком опадів, а вже друга половина лютого буде по-весняному теплою. Ну і навпаки, опадів у вигляді дощів подекуди з мокрим снігом знов побільшає", – написав він у Фейсбуці.

Тим часом завідувачка відділення прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС України Віра Балабух вважає, що середня температура повітря у лютому складе приблизно мінус два градуси на північному сході, а у південних областях вона становитиме плюс два градуси.

У коментарі ZN.UA синоптиця зауважила, що "ймовірність вливання холодного арктичного повітря на територію нашої країни все ж таки існує". За її прогнозом, похолодання, якщо і буде, то не виявиться тривалим.

Раніше синоптики повідомили, коли в Україні знову випаде сніг.

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