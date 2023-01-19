В Україну повернеться сніг: синоптики назвали дату

В Україні аномально тепла погода буде змінюватися похолоданням. Так вважають синоптики.

Зокрема синоптиця Наталка Діденко попередила, що завтра у західних областях "вже крутиться поблизу нуля, періодично – мокрий сніг".

За її прогнозом, незабаром похолодання очікується у більшості областей. Також додасться поривчастий вітер. "Зима повернеться з відрядження у квітень, каже - там все добре, можна сміливо планувати весну", – додала Діденко.

20 січня, відповідно до прогнозу метеорологині, в Україні буде тепло – до 11 градусів з плюсом, трохи холодніше на східному напрямку – до плюс семи. А у західних областях вона прогнозує близько нуля градусів.

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До речі, народний синоптик Станіслав Щедрін спрогнозував, що похолодання слід чекати з 24 січня.

"До кінця поточного місяця значних морозів в Україні не буде, і тільки в західних областях, ще буде трохи зимно, поки на більшій території країни майже весняна погода то на заході пройдуть сильні снігопади та хуртовини, втім сніги не надовго", – додав він.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що у п'ятницю, 20 січня, невеликі дощі та мокрий сніг очікується у західних областях. На решті території країни без істотних опадів.

Він спрогнозував, що вихідними, 21 та 22 січня, очікується поступове зниження температури повітря у більшості областей України: "Вночі до -5…0 градусів, вдень до –2…+3. Похолодання не торкнеться лише південних регіонів та Закарпаття, де збережеться аномально тепла весняна погода".

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