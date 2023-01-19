В Украину вернется снег: синоптики назвали дату

В Украине аномально теплая погода будет сменяться похолоданием. Так считают синоптики.

В частности, синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в западных областях "уже крутится вблизи нуля, периодически - мокрый снег".

По ее прогнозу, в скором времени похолодание ожидается в большинстве областей. Также прибавится порывистый ветер. "Зима вернется из командировки в апрель, говорит - там все хорошо, можно смело планировать весну", — добавила Диденко.

20 января, согласно прогнозу метеоролога, в Украине будет тепло – до 11 градусов с плюсом, чуть холоднее на восточном направлении – до плюс семи. А в западных областях она прогнозирует около нуля градусов.

Видео дня

Кстати, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что похолодания следует ожидать с 24 января.

"До конца текущего месяца значительных морозов в Украине не будет, и только в западных областях еще будет немного зимно, пока на большей территории страны почти весенняя погода то на западе пройдут сильные снегопады и метели, впрочем, снега ненадолго", — добавил он.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в пятницу, 20 января, небольшие дожди и мокрый снег ожидается в западных областях. На остальной территории страны без существенных осадков.

Он спрогнозировал, что в выходные, 21 и 22 января, ожидается постепенное снижение температуры воздуха в большинстве областей Украины: "Ночью до -5…0 градусов, днем до –2…+3. Похолодание не коснется только южных регионов и Закарпатья, где сохранится аномально теплая весенняя погода".

Читайте также объяснения синоптика, как изменение погоды влияет на метеозависимых людей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!