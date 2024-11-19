Якою буде найбільша пенсія у 2025 році

За інформацією 24 каналу, який посилається на проєкт Бюджетної декларації України на 2025-2027 роки, розмір пенсійних виплат у 2025 році залишиться незмінним. Мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень.

Березень 2025 року принесе чергову індексацію пенсій, а наступне планове підвищення відбудеться аж у 2028 році. Про це пише 24 tv.ua.

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Щодо можливого зростання пенсій після індексації, Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень, зазначає, що конкретні показники підвищення стануть відомі на початку 2025 року. За її словами, враховуючи істотне зростання середньої заробітної плати у другому кварталі, з якої сплачують ЄСВ, можливе підвищення пенсій на 10-12%, що значно перевищує минулорічний показник у 6%.

Експертка також відзначає суттєву нерівномірність у розподілі пенсійних виплат. Наразі приблизно половина пенсіонерів отримує від 3 до 4 тисяч гривень, тоді як понад мільйон осіб мають пенсію, що перевищує 10 тисяч гривень.

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