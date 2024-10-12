Яка категорія людей може вийти на пенсію на 5-10 років раніше

Вік виходу на пенсію може бути зменшений на 5-10 років або навіть більше, залежно від специфіки роботи. Це стосується не тільки гірників і металургів, але й представників багатьох інших професій. Про це пише 24 tv.ua.

Категорії працівників, які мають право на пільговий вихід на пенсію

Переліки пільгових професій та шкідливих виробництв затверджувались різними постановами протягом років. Ці списки включають тисячі пунктів, охоплюючи численні галузі промисловості та сотні посад у відповідних сферах.

Для прикладу, металурги та шахтарі мають особливі умови пенсійного забезпечення – вони можуть вийти на пенсію незалежно від віку, якщо мають не менше 25 років стажу за списком №1. Тобто, розпочавши роботу в гарячому цеху у 18 років, можна стати пенсіонером вже у 43.

Важливо! Слід враховувати списки, що діяли в період роботи людини. Професія, яка раніше вважалась пільговою, може вже не входити до нових переліків, або навпаки.

Є також перелік професій, для яких достатньо 20 років стажу, щоб вийти на пенсію без додаткових вимог. До них належать працівники очисного вибою, прохідники та сталевари. У таких випадках не потрібна атестація робочого місця.

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СПИСОК №1

Працівникам зі списку №1 пенсію призначають у 50 років. На виплати мають право:

чоловіки з мінімум 25 роками загального стажу, з яких 10 років – пільгового;

жінки із 20 роками загального стажу, з яких 7,5 років – пільгового.

Примітка: Якщо пільговий стаж менший за вказаний, але не менше половини необхідного, пенсійний вік може бути знижений на кілька років.

СПИСОК №2

Для працівників зі списку №2 пенсію призначають у 55 років. Раніше вийти на пенсію можуть:

чоловіки з 30 роками загального стажу та 12,5 роками пільгового стажу за списком №2;

жінки з 25 роками загального стажу, з яких мінімум 10 років – пільгового.

Додаткові пільги

Працівники підземних робіт мають додаткову пільгу. Навіть без 10 років стажу за списком №1 чи 5 років пільгового стажу, вони можуть вийти на пенсію у 59 років, якщо мають хоча б рік підземного стажу. Головне – підтвердити пільговий стаж і мати необхідний загальний стаж роботи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

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