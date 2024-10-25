Яка категорія чоловіків має право відмовитись від примусової мобілізації: пояснення юриста

Незважаючи на діючий воєнний стан та загальну мобілізацію, законодавство України визначає групи громадян, які можуть бути призвані до військової служби виключно добровільно.

Про це розповіли юристи сервісу "Консультант". Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від примусової мобілізації звільняються:

Особи, які оформили законне право на відстрочку

Громадяни з інвалідністю (можуть служити добровільно за позитивним висновком ВЛК)

Колишні військовополонені

Читайте також: У чоловіків буде лише три дні: яке покарання, якщо ігнорувати повістку, надіслану поштою

Важливо зазначити, що жінки наразі не підлягають обов'язковій мобілізації. Проте вони мають можливість добровільно вступити до лав ЗСУ, особливо якщо мають фах, наближений до військових спеціальностей.

Усі перелічені категорії громадян можуть приєднатися до Збройних Сил України лише за власним бажанням, уклавши відповідний контракт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки в українців є часу на оплату штрафу від ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!