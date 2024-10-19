Яка категорія пенсіонерів має право на додаткову виплату до пенсії восени та що для цього потрібно

Певні категорії українських пенсіонерів мають право на додаткові виплати до своїх пенсій. Для отримання цих коштів необхідно подати відповідну заяву.

Пенсійний фонд України (ПФУ) нагадує про цю можливість та важливість своєчасного звернення. Варто зауважити, що пенсіонери мають тримісячний термін для подання заяви до ПФУ, інакше ризикують зменшенням виплат. Про це пише НП.

Ця програма додаткових виплат спрямована на підтримку одиноких пенсіонерів, які досягли пенсійного віку та потребують стороннього догляду.

Розмір додаткових виплат

У 2024 році сума доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 944 гривням.

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Процедура оформлення доплати

Для отримання цієї надбавки необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та надати такі документи:

Заява на отримання доплати Паспорт Реєстраційний номер облікової картки платника податків Медичний висновок від лікарської комісії, який підтверджує потребу в регулярному сторонньому догляді Довідка з ПФУ про відсутність інших доплат на догляд до пенсії

Своєчасне подання цих документів допоможе пенсіонерам отримати додаткову фінансову підтримку від держави.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!