Яка категорія пенсіонерів може отримати доплату у розмірі 300 гривень у липні: відповідь ПФУ

Починаючи з липня, деякі пенсіонери зможуть розраховувати на надбавку до пенсії — близько 300 гривень щомісячно. Це стосується громадян, які мають статус Почесного донора України.

Про це йдеться на сторінці головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Надбавка передбачена для тих, хто впродовж років донорства здав не менше 40 доз крові, 60 доз плазми методом аферезу або 40 доз клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів чи лейкоцитів), також отриманих за допомогою аферезу. Право на цю доплату мають також особи, нагороджені знаком "Почесний донор СРСР".

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Щоб оформити виплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код і підтвердження статусу почесного донора. Останній документ можна також завантажити через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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