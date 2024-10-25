Яка категорія пенсіонерів отримає доплату до пенсії у вересні: відповідь ПФУ

Багато пенсіонерів можуть розраховувати на збільшення своїх пенсійних виплат вже у листопаді. Це пов'язано з автоматичним нарахуванням вікових надбавок.

Право на вікову надбавку мають пенсіонери, які досягнуть певного віку (70, 75 або 80 років) протягом листопада. Ця доплата призначається автоматично, без додаткової заяви від пенсіонера. Про це пише 24 tv.ua.

Як дізнатися про розмір надбавки?

Розмір вікової надбавки залежить від віку пенсіонера та встановлюється законодавством. Точний розмір доплати можна дізнатися в територіальному управлінні Пенсійного фонду або у свого пенсійного адміністратора.

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Крім вікових надбавок, існують й інші можливості збільшити розмір пенсії. Пенсіонери можуть претендувати на:

Надбавки за стаж: Для тих, хто має значний трудовий стаж.

Для тих, хто має значний трудовий стаж. Доплати за утримання дітей: Якщо пенсіонер має на утриманні неповнолітніх дітей.

Якщо пенсіонер має на утриманні неповнолітніх дітей. Індексацію пенсій: Регулярне підвищення пенсій згідно з індексом інфляції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

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