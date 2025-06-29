Яка категорія українських пенсіонерів отримає надбавку у розмірі 570 гривень

Поки частина пенсіонерів у серпні отримає доплату в розмірі 3 100 грн, хоча цього року підвищень пенсій в Україні більше не планують, деякі пенсіонери можуть розраховувати на вікові надбавки. Найменша доплата — 300 грн — передбачена для пенсіонерів віком від 70 до 74 років.

Для тих, хто досяг 75-79 років, сума надбавки становить 456 грн, а для пенсіонерів від 80 років і старше — 570 грн. Про це пише профільне видання "На пенсії".

Виплата доплати починається не з початку місяця, а з дня, наступного за днем народження. Наприклад, якщо людина святкує 70-річчя 15 червня, то за цей місяць їй нарахують половину доплати — 150 грн, а з липня вже повну суму.

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Варто пам’ятати, що ці надбавки не сумуються між собою, а замінюють одна одну. Тобто коли пенсіонеру виповнюється 75 років, доплата збільшується з 300 до 456 грн, а фактичне підвищення становить 156 грн, а не всю суму.

Доплати не отримають ті, чиї пенсії перевищують 10 340,30 грн. Для інших Пенсійний фонд нараховує надбавки автоматично, без необхідності подавати заяву.

Разом із тим, як пояснює пенсійний експерт Сергій Коробкін, бувають випадки, коли доплата формально призначена, але пенсія фактично не зростає. Наприклад, якщо пенсіонер уже отримує мінімальну пенсію з іншими доплатами, то після досягнення віку для вікової надбавки її суму можуть компенсувати за рахунок інших надбавок — в результаті загальна виплата залишається без змін.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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