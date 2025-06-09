Яка категорія українців має право на 50% знижки на комуналку
Громадяни України, які втратили рідних унаслідок війни, можуть отримати 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Оформити відповідну пільгу можна, подавши заяву до органів соцзахисту.
Про це повідомляє портал державних послуг "Дія".Пільга передбачена частиною 5 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Вона надається:
- батькам загиблого військовослужбовця;
- вдові або вдівцю;
- неповнолітнім дітям;
- дорослим дітям з інвалідністю з дитинства;
- іншим утриманцям, які мають право на пенсію у зв’язку зі смертю військового.
Знижка поширюється на оплату:
- житла (в тому числі квартирної плати);
- комунальних послуг (вода, електроенергія, газ, опалення) — незалежно від типу житла, але в межах встановлених соціальних норм.
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Як оформити пільгу: Необхідно звернутися до місцевого управління соцзахисту населення та подати пакет документів:
- свідоцтво про смерть військовослужбовця;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про шлюб, народження тощо);
- висновок судово-медичної експертизи;
- офіційну постанову щодо причин загибелі;
- довідку про участь у бойових діях (АТО, ООС або протидія збройній агресії РФ).
У яких випадках можуть відмовити в пільзі:
- якщо особа відсутня в Єдиному державному реєстрі пільговиків;
- якщо сімейний середньомісячний дохід перевищує встановлену норму (якщо пільга надається з урахуванням доходів).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.
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