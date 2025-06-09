Яка категорія українців має право на 50% знижки на комуналку

Громадяни України, які втратили рідних унаслідок війни, можуть отримати 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Оформити відповідну пільгу можна, подавши заяву до органів соцзахисту.

Про це повідомляє портал державних послуг "Дія".Пільга передбачена частиною 5 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Вона надається:

батькам загиблого військовослужбовця;

вдові або вдівцю;

неповнолітнім дітям;

дорослим дітям з інвалідністю з дитинства;

іншим утриманцям, які мають право на пенсію у зв’язку зі смертю військового.

Знижка поширюється на оплату:

житла (в тому числі квартирної плати);

комунальних послуг (вода, електроенергія, газ, опалення) — незалежно від типу житла, але в межах встановлених соціальних норм.

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Як оформити пільгу: Необхідно звернутися до місцевого управління соцзахисту населення та подати пакет документів:

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про шлюб, народження тощо);

висновок судово-медичної експертизи;

офіційну постанову щодо причин загибелі;

довідку про участь у бойових діях (АТО, ООС або протидія збройній агресії РФ).

У яких випадках можуть відмовити в пільзі:

якщо особа відсутня в Єдиному державному реєстрі пільговиків;

якщо сімейний середньомісячний дохід перевищує встановлену норму (якщо пільга надається з урахуванням доходів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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