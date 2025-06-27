Яка категорія українців має право отримувати пенсію розміром 60% від зарплати

Українське законодавство передбачає особливий порядок нарахування пенсій для окремих категорій громадян. Зокрема, державні службовці можуть отримувати пенсію у розмірі 60% від своєї заробітної плати.

Для порівняння, для більшості українців цей показник зазвичай не перевищує 30% від попереднього доходу. Про це йдеться в офіційних матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на підвищену пенсію

Призначення пенсій держслужбовцям здійснюється відповідно до Закону України №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та статті 90 Закону №889 "Про державну службу". Також застосовується стаття 37 Закону №3723-XII "Про державну службу".

Відповідно до чинного законодавства, право на пенсію за спеціальними умовами мають громадяни, які:

Станом на 1 травня 2016 року мали не менше 10 років страхового стажу на посадах, які належать до категорій держслужби, визначених у законі та урядових актах, і на той час займали відповідні посади;

або ж мали щонайменше 20 років стажу на аналогічних посадах, незалежно від того, працювали вони на державній службі на ту дату чи ні.

Умови для призначення пенсії

Пенсія призначається за наявності:

віку 62 роки для чоловіків;

досягнення жінками пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону про пенсійне страхування;

необхідного загального та спеціального (державного) страхового стажу.

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Ці умови поширюються на тих осіб, які мають достатню кількість років страхового стажу для отримання пенсії у мінімальному розмірі відповідно до статті 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як розраховується пенсія для держслужбовців

Пенсійні виплати призначаються з дати звернення до ПФУ, але не раніше, ніж виникло таке право.

Розмір пенсії становить 60% від заробітної плати, яку отримував держслужбовець. До розрахункової бази входять усі виплати, з яких сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У випадку, якщо на момент подачі документів особа вже не працює на державній службі, розмір пенсії визначається на основі зарплати за останньою займаною посадою з урахуванням відповідного рангу.

Як оформити пенсію держслужбовця

Подати документи на призначення пенсії можна:

особисто — звернувшись до територіального органу Пенсійного фонду України;

або в онлайн-форматі — через портал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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