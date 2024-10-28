Яка категорія українців не має права на субсидію на комунальні послуги

Держава надає фінансову підтримку громадянам, які відчувають труднощі з оплатою комунальних послуг. Однак важливо знати умови отримання такої допомоги перед початком збору документів. Право на оформлення субсидії мають:

Зареєстровані мешканці житлового приміщення (один із них)

Орендарі житла з офіційним договором

Внутрішньо переміщені особи (навіть без договору оренди)

Законні представники недієздатних осіб та неповнолітніх

Власники недобудованих будинків, якщо вже нараховуються комунальні платежі.

Про це пише 24 tv.ua.

Важлива умова: відсутність заборгованості з оплати комунальних послуг, що перевищує 680 гривень. Якщо борг існує, його необхідно погасити або укласти договір про реструктуризацію.

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Реструктуризація боргу можлива за такими послугами:

Опалення та гаряче водопостачання

Централізоване водопостачання та водовідведення

Утримання будинків і прибудинкових територій

Вивезення сміття

Для оформлення реструктуризації необхідно звернутися до постачальника послуг із такими документами:

Паспорт

Ідентифікаційний код

Документи на право власності житла

Нагадаємо, ми вже писали, як підготуватись до виходу на пенсію та що для цього потрібно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!