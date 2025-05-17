Яка категорія військовозобовʼязаних підлягатиме мобілізації з 1 червня

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) підпадають під загальні правила мобілізації в Україні та мають ті ж обов’язки, що й інші військовозобов’язані. Попри зміну місця проживання, переселенці не звільняються від необхідності стати на військовий облік. Мобілізація проводиться незалежно від того, де особа перебуває — важливо лише, щоб вона була зареєстрована у відповідному територіальному центрі комплектування (ТЦК).

ВПО зобов’язані повідомити органи соцзахисту про зміну місця проживання протягом 10 днів після прибуття. Якщо особа повертається до свого постійного місця проживання, вона також повинна завчасно, щонайменше за три дні, повідомити про це органи, у яких оформлена довідка ВПО. Втім, втрата особистих чи облікових документів через переїзд чи бойові дії не звільняє від відповідальності — неявка до ТЦК розцінюється як порушення закону. Про це пише nv.ua.

Після офіційної реєстрації як ВПО, громадяни можуть стати на військовий облік у місцевому ТЦК, де вносяться їхні дані до військового реєстру. Для цього потрібні відповідні документи. Якщо ж особа надає неправдиву інформацію для отримання статусу переселенця, вона зобов’язана компенсувати витрати державного або місцевого бюджету, понесені через реалізацію її прав.

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На військову службу під час мобілізації можуть призивати осіб, які є придатними за станом здоров’я, не мають права на відстрочку і не виключені з військового обліку. Це також стосується:

чоловіків віком від 18 до 60 років з військовим досвідом;

осіб, які раніше були засуджені за нетяжкі злочини (крім злочинів проти нацбезпеки);

осіб, які мають статус обмежено придатних або тих, хто повинен повторно пройти медичну комісію;

чоловіків, які були виключені з обліку, але визнані придатними під час воєнного стану;

звільнених у рамках "закону про люстрацію", яких можуть залучати на військові посади без права обіймати посади, що підлягають очищенню влади.

Процедура мобілізації включає оповіщення, прибуття до ТЦК, уточнення персональних даних, проходження медкомісії, перевірку права на відстрочку, оформлення документів та направлення до місць служби. Усі ці дії регламентуються чинним законодавством та супроводжуються внесенням даних до єдиного державного реєстру.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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