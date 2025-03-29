Яка категорія військовозобовʼязаних може втратити бронь у квітні

Через повномасштабну війну в Україні загальну мобілізацію продовжено до 9 травня 2025 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт № 12405 5 лютого. Адвокат юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко пояснила, які зміни очікуються з 1 квітня: кого можуть мобілізувати, хто може втратити бронювання та хто може розраховувати на відстрочку. Продовження воєнного стану та мобілізації до 9 травня означає, що мобілізаційні заходи у квітні триватимуть без суттєвих нововведень.

Проте у системі "Резерв+" почала масово з’являтися інформація про порушення військового обліку або перебування в розшуку. Це пов’язано з тим, що повістки, надіслані наприкінці минулого та на початку цього року, набули чинності. Про це пише Факти.

Військовозобов’язані, які не з’явилися за викликом, отримали відповідні позначки в системі. Ті, хто має такі позначки, можуть бути зупинені та направлені до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

У квітні 2025 року призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочки, не заброньовані або порушили правила військового обліку. Також з лютого діє програма "Контракт 18-24", що передбачає особливі умови для молоді, яка добровільно вступає до ЗСУ.

У квітні без бронювання можуть залишитися особи, які не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) або порушили правила військового обліку. Підприємства з критично важливими працівниками також можуть втратити бронювання, якщо працівники не надали підтвердження проходження ВЛК.

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Право на відстрочку мають особи з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, опікуни та піклувальники дітей-сиріт, особи, які доглядають за хворими родичами. Відстрочку можна оформити через застосунок "Резерв+", якщо інформація про інвалідність внесена до соціального реєстру.

Процес вручення повісток залишиться без змін. Їх можуть вручати цілодобово за місцем проживання, роботи або навчання. Повістки можуть передавати представники ТЦК, держадміністрацій, керівники підприємств та навчальних закладів.

Таким чином, основні аспекти мобілізації у квітні залишаються стабільними, але зростає контроль за дотриманням військового обліку, а система "Резерв+" активніше фіксує порушення.

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