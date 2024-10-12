Яка категорія військових має право на 100% пільги на оплату комуналки

Українські військовослужбовці та їхні родини мають право на знижки при оплаті комунальних послуг. Залежно від категорії пільговика, знижки можуть становити від 50% до 100%.

Ця інформація міститься у матеріалах порталу Безоплатної правничої допомоги (БПД).

Хто може отримати пільги та які вони бувають

Право на пільгову оплату комунальних послуг мають:

Учасники війни - 50% знижки

Родичі загиблих - 50% знижки

Учасники бойових дій - 75% знижки

Особи з інвалідністю внаслідок війни - 100% знижки

До членів сім'ї пільговиків належать:

Подружжя

Неповнолітні діти

Неодружені повнолітні діти з інвалідністю

Особи, які доглядають за інвалідом війни І групи

Непрацездатні батьки

Особи під опікою пільговика, які проживають разом

Види пільг включають:

Знижку 75% на користування житлом (у межах норми)

Знижку 75% на комунальні послуги (в рамках середніх норм споживання)

Знижку 75% на придбання палива для будинків без центрального опалення

Знижку 75% на оплату газу для опалення для сімей непрацездатних осіб

Як оформити пільги та які документи потрібні

Для оформлення пільг необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого.

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Якщо заяву подає родич замість військового, потрібно додати документ, що підтверджує родинні зв'язки або законність представництва інтересів пільговика.

В органах Пенсійного фонду слід подати дві заяви:

Про внесення даних до Єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги Про надання пільг на оплату комунальних послуг

До заяви додаються: паспорт, документ про право на пільгу, ідентифікаційний код та заява про надання пільг на комунальні послуги і придбання палива.

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