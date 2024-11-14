Яка різниця у пенсійних виплатах працюючим та непрацюючим пенсіонерам: відповідь ПФУ

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні серед 10,3 мільйона пенсіонерів працюють 2,8 мільйона осіб. Зазвичай ці пенсіонери отримують трохи вищі пенсійні виплати, оскільки їхня пенсія зростає швидшими темпами.

Різниця між пенсіями працюючих та непрацюючих пенсіонерів

Згідно з даними ПФУ, середня пенсія по Україні складає 5 385,25 гривні, тоді як працюючі пенсіонери отримують у середньому 5 661,05 гривні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Виплати для працюючих пенсіонерів з початку року зросли на 10,5%, що додало їм у середньому 596,92 гривні. Для непрацюючих пенсіонерів зростання склало 8,7%, або 466,61 гривні.

Пенсійний фонд пояснює, що завдяки додатковому стажу та внескам працюючі пенсіонери отримують більші виплати, оскільки їхні пенсії підвищуються швидше. Таким чином, продовження роботи під час виходу на пенсію сприяє збільшенню розміру виплат.

З усіх пенсіонерів, які отримують пенсії:

72,84% мають виплати за віком;

15,08% — за інвалідністю;

6,35% — у разі втрати годувальника;

5,15% — за вислугу років;

0,54% — соціальні пенсії;

0,04% — довічне утримання суддів.

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