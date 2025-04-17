Які хвороби хребта дозволяють уникнути мобілізації: відповідь юриста

Мобілізації не підлягають військовозобов’язані, які мають певні серйозні захворювання хребта. За словами адвокатки з військового та мобілізаційного права Тетяни Бухольської, непридатними до служби можуть визнати осіб зі сколіозом IV ступеня або після хірургічного втручання на хребті — зокрема дискектомії, якщо вона виконана на кількох рівнях. У деяких випадках підставою для звільнення може бути також наявність міжхребцевих гриж, якщо вони значно впливають на функціонування організму.

Звільнення від мобілізації через патології хребта регламентується наказом Міноборони №402, а саме статтями 64 та 76. Перша з них описує захворювання хребта, зокрема дорсопатії, які можуть стати причиною непридатності, а друга — травми спини. Якщо у людини були серйозні ушкодження хребта чи оперативні втручання, після яких пройшло понад чотири місяці, то її стан оцінюється саме за цією 76-ю статтею. Про це пише Уніан.

У юридичній практиці Тетяна Бухольська стикалась із випадками, коли люди зверталися через деформуючий спондильоз. Але одного цього діагнозу недостатньо для звільнення від служби. Щоб людину визнали непридатною, має бути також супутній остеохондроз і клінічні прояви — біль та функціональна нестабільність хребта другого або третього ступеня. Лише повний комплекс таких ознак у поєднанні з медичними висновками зі стаціонарного лікування може стати підставою для ухвалення рішення про непридатність.

Також можуть не мобілізувати людей із зовнішніми грижами великих розмірів, особливо якщо ті порушують функції внутрішніх органів. У таких випадках на військово-лікарську комісію потрібно надати документи з детальним описом розмірів гриж і вказівками, як саме вони впливають на роботу, наприклад, дихальної чи травної системи. Непридатність також можуть визнати у разі множинних або вентральних гриж, що не підлягають вправленню.

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Відстрочку за станом здоров’я надають лише після проходження ВЛК. Такий статус тимчасової непридатності часто отримують військовозобов’язані після нещодавніх операцій або ж перед запланованим хірургічним втручанням. Приміром, якщо людина нещодавно перенесла операцію на хребті і з відповідними медичними документами звернулась до ВЛК, її, як правило, визнають тимчасово непридатною на період близько двох місяців. Після цього потрібно повторно пройти огляд.

У разі, якщо стан здоров’я за цей час не покращився, і це підтверджується медичними довідками, ВЛК може надати ще одну відстрочку. У практиці були випадки, коли такий статус продовжували тричі поспіль. Після цього лікарська комісія ухвалює остаточне рішення — про повну непридатність або про обмежену придатність, наприклад, до служби в тилових частинах, логістиці, медичних або навчальних підрозділах.

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