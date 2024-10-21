Які доходи враховуються при начисленні субсидії у 2024 році

При розрахунку житлової субсидії важливу роль відіграє середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Йдеться про складові цього доходу та особливості його обчислення для різних категорій громадян.

Про це нагадали в Пенсійному фонді. До сукупного доходу входять різноманітні фінансові надходження, зокрема:

- Заробітна плата та грошове забезпечення військовослужбовців

- Пенсійні виплати

- Стипендії (крім соціальних для певних категорій)

- Соціальні виплати та пільги

- Допомога по безробіттю та інші страхові виплати

- Грошові перекази з-за кордону

- Дивіденди та інші доходи від власності

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування встановлено особливий порядок обчислення доходу. Незалежно від фактичних надходжень, їхній дохід розраховується на основі мінімальної заробітної плати:

- Для 1-ї групи - одна мінімальна зарплата

- Для 2-ї групи - дві мінімальні зарплати

- Для 3-ї групи - три мінімальні зарплати

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При цьому, реальний дохід від підприємницької діяльності та самозайнятості не враховується, якщо інформація про нього подана до Державної податкової служби.

Для визначення права на субсидію в опалювальному сезоні 2024-2025 років братимуться до уваги доходи за перше півріччя 2024 року. Для пенсіонерів, які отримують лише пенсію, враховуватиметься розмір пенсії за серпень 2024 року.

Ці правила базуються на Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна отримати субсидію, якщо є борги за комуналку.

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