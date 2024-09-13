Які документи повинен надати роботодавцю тимчасово непридатний військовозобов’язаний

Попри воєнний стан, багато українців прагнуть працювати та забезпечувати свої сім’ї. Однак, для військовозобов’язаних чоловіків існує ряд особливостей при працевлаштуванні. Розглянемо детальніше, які документи потрібні тимчасово непридатним до військової служби чоловікам для оформлення на роботу. Про це пише donpatriot.

Які документи потрібні тимчасово непридатним для працевлаштування?

Згідно з чинним законодавством, тимчасово непридатні до військової служби чоловіки мають право працевлаштуватися. Однак, роботодавці зобов’язані перевірити їхній військово-обліковий статус.

Обов’язковий документ:

Військово-обліковий документ: Це може бути як паперовий документ, так і електронна версія в мобільному додатку. Головне, щоб у документі була відмітка про взяття на військовий облік та інформація про стан придатності до військової служби.

Додаткові документи:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу: для підтвердження ідентичності.

для підтвердження ідентичності. Ідентифікаційний код: для оформлення трудових відносин та нарахування заробітної плати.

для оформлення трудових відносин та нарахування заробітної плати. Трудова книжка: якщо вона є.

Що важливо знати:

Якщо термін тимчасової непридатності закінчився, необхідно оновити військово-обліковий документ. Роботодавець зобов’язаний перевірити надані документи та зберегти їх копії. Тимчасово непридатні до військової служби чоловіки мають рівні права на працевлаштування з іншими громадянами.

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Чому потрібні додаткові документи?

Перевірка військово-облікових документів допомагає забезпечити мобілізаційну готовність. Документальне підтвердження статусу тимчасово непридатного дозволяє захистити права працівника на працю.

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