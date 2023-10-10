Які документи мають бути у представників ТЦК при врученні повістки

Які документи мають бути у робітників ТЦК при врученні повістки

Представників ТЦК, які вручають повістки військовозобов'язаним, можуть попросити пред'явити документи, однак вони не мають права проводити перевірку. У таких випадках співробітники ТЦК патрулюють разом з представниками Національної поліції України і вручають повістки чоловікам.

В Міністерстві юстиції України роз'яснили правила перевірки документів у цивільних громадян та військовозобов'язаних співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та Служби призову (СП).

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Право на перевірку документів надано лише уповноваженим представникам таких організацій та служб:

Національна поліція України. Служба безпеки України. Національна Гвардія України. Державна прикордонна служба України. Державна міграційна служба України. Державна митна служба України. Збройні сили України.

Згідно з українським законодавством, поліцейські та працівники ТЦК, які перевіряють документи, повинні пред'явити на вимогу наказ коменданта щодо права на перевірку документів, в якому зазначене прізвище особи, яка проводить перевірку. Крім того, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, службове звання, пред'явити жетон, службове посвідчення та копію наказу коменданта на вимогу, дати можливість ознайомитися із наявною інформацією та назвати підставу перевірки, яка визначена у відповідному порядку.

Зазначено, що поліцейський не зобов'язаний передавати особі своє посвідчення, але повинен тримати його у своїх руках.

Щодо працівників ТЦК, вони мають право вимагати від українців перевірку документів перед врученням повісток. Під час такої перевірки уповноважені представники ТЦК повинні пред'явити наказ коменданта щодо перевірки документів, своє службове посвідчення, яке підтверджує їхню уповноваженість, наказ або розпорядження ТЦК щодо уповноваження зазначених осіб на вручення повісток, а також назвати підставу перевірки.

Також стоїть відзначити, що право вручення повістки мають не лише працівники ТЦК та СП, але й інші посадові особи, передбачені законодавством. До них відносяться представники органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, органу місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, де працюють військовозобов'язані, та управителі багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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