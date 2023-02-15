Які документи потрібні для виїзду за кордон з дітьми

Які документи потрібно мати, щоби виїхати з України з дітьми

Через повномасштабне вторгнення рф в Україні оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан. Виїзд за кордон для багатьох категорій громадян було заборонено. Право на перетин державного кордону мають неповнолітні діти, але за певних умов.

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що дитина віком до 16 років може виїхати з України виключно у супроводі одного з батьків або повнолітнього громадянина, який має на руках відповідну завірену письмову заяву.

Читайте також: Прикордонники будуть передавати у ПФУ дані осіб, що виїхали за кордон або під окупацію

"Виїзд дитини до 16 років за межі України під час війни відбувається у супроводі одного з батьків. А також повнолітніх брата чи сестри, інших родичів чи осіб, яких уповноважив один із батьків письмовою заявою. Така заява має бути завірена органами опіки та піклування", – пояснили у МВС.

Також зазначається, що виїхати за кордон особі до 16 років дозволено навіть без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків. Під час виїзду дорослий повинен пред'явити прикордонникам паспорт громадянина України, або свідоцтво про народження дитини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка відповідальність чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном.

Раніше ми писали чи дозволяється виїжджати за кордон громадянам України з посвідкою на проживання в іншій країні, а також що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

Раніше, українцям нагадали, які документи потрібні для виїзду З України на власному авто. Також ми писали чи можуть вас "завернути", якщо виїжджати за кордон на чужому авто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!