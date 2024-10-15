Які документи потрібні військовозобов'язаному для виїзду за кордон: пояснення юриста

Громадяни, які підлягають військовому обліку і мають дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, зобов'язані пред'явити військово-обліковий документ при перетині державного кордону. Це може бути приписне свідоцтво, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Таку інформацію надав адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Необхідні документи для закордонної поїздки

Деякі військовозобов'язані громадяни віком 18-60 років можуть перетинати кордон в умовах воєнного стану, якщо мають відповідні підстави (відстрочку або бронювання від мобілізації).

Для цього їм необхідно мати при собі один із військово-облікових документів: приписне свідоцтво, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

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Категорії осіб, яким дозволено виїзд за кордон під час війни

Право на виїзд з України мають чоловіки, які виховують трьох або більше неповнолітніх дітей, а також ті, хто самостійно виховує одну чи дві дитини без участі матері.

Також це право поширюється на чоловіків з неповнолітніми дітьми, чиї дружини проходять службу в лавах Збройних Сил України.

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