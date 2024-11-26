Які документи подати для перерахунку комуналки: відповідь ПФУ
Згідно з новою урядовою постановою, споживачі мають право на перегляд нарахувань, навіть за наявності заборгованості. Про те, в яких випадках здійснюється перерахунок вартості комунальних послуг, пояснили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Перерахунок поширюється на такі послуги:
- теплопостачання
- гаряче водопостачання
- централізоване водопостачання та водовідведення
- управління побутовими відходами
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Підставами для перерахунку можуть бути:
- відхилення від нормативних показників температури теплоносія та тиску
- недостатнє опалення приміщень (при наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем)
- незаплановані перерви у наданні послуг
- невідповідність якості води санітарним нормам
- порушення графіку вивезення сміття
Для отримання перерахунку споживач має подати акт-претензію постачальнику послуг. Протягом місяця після закінчення розрахункового періоду постачальник зобов'язаний самостійно скоригувати вартість послуг та виплатити компенсацію згідно із законодавством. У разі наявності заборгованості, сума перерахунку та штрафні санкції зараховуються в рахунок погашення боргу або майбутніх платежів.
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