Які джинси зіпсують ваш образ: антитренди у світі штанів

Цього року при виборі штанів модницям та модникам варто звернути увагу на штани зі шкіри, джинси, брюки кольору металік. А ще в тренді буде вельвет й оверсайз, карго та штани з відворотом.

Що ж стосується моделей, які не варто діставати з шафи, то у "чорний список" потрапили укорочені джинси, штани зі стрілками, з бантами на талії та кюлоти. Модні порадники кажуть, що варто відкласти до кращих часів джинси скінні, слоучі та банани.

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У разі вибору джинсів стилісти радять звертати увагу на широкі моделі та штани з відворотами – але не короткі. Джинси карго теж будуть модними, головне грамотно підібрати розмір й фасон, аби вони гарно сиділи на вас та гармоніювали з верхнім одягом.

У новому сезоні варто одягати джинси оверсайз, моделі із завищеною талією (особливо якщо у вас є проблемні місця у фігурі).

До речі, українська стилістка Аліна Михайленко радить модникам та модницям також звернути увагу та джинси з низькою посадкою, а ще baggy jeans, карго, штани з асиметричними застібками та з вшитою білизною.

Нагадаємо, чимало модних тенденцій перейдуть з минулого року в новий 2023 рік. Тому не всі речі списуйте з рахунків, а краще перегляньте ваш гардероб. Деякі тренди будуть затребуваними та актуальними в 2023 році.

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