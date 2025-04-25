Які категорії пенсіонерів перерахують пенсію: відповідь ПФУ

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Згідно з інформацією, озвученою прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, оновлені виплати отримають близько 630 тисяч осіб.

Перерахунок стосуватиметься громадян, які після виходу на пенсію або її попереднього перерахунку продовжили працювати. У першу чергу, йдеться про тих, хто відтоді набув щонайменше 24 місяці страхового стажу. Для них буде застосовано найвигідніший варіант оновлення пенсії — з урахуванням як нового стажу, так і заробітної плати, отриманої після останнього призначення чи перегляду виплат. Про це пише 24 tv.ua.

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Також до перерахунку включено пенсіонерів, які поповнили свій страховий стаж менш ніж на два роки, але з моменту останнього перерахунку минуло не менше двох календарних років. У цьому випадку розрахунок здійснюватиметься виключно з урахуванням додаткового стажу.

Пенсійний фонд України наголошує, що дані для перерахунку беруться з реєстру застрахованих осіб. Розмір надбавки визначається індивідуально — залежно від конкретних обставин кожного пенсіонера.

Підвищені квітневі пенсії будуть виплачені без затримок у звичні строки — з 4 по 25 число місяця.

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