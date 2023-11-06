Які категорії українців можуть призвати тільки за власним бажанням

Когось з українців не можуть закликати без згоди

Україна перебуває під впливом загальної мобілізації та воєнного стану з 24 лютого 2022 року. Під час цього періоду, всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, і будь-хто з них може бути призваним на військову службу шляхом мобілізації, якщо він не має відстрочки і визнаний придатним до військової служби за рішенням Військово-лікарської комісії (ВЛК). Зазвичай, деякі категорії військовозобов'язаних можуть бути призвані на військову службу тільки за власним бажанням.

Законодавство, що діє під час воєнного стану та загальної мобілізації, передбачає винятки, коли військовозобов'язаних чоловіків не призивають за мобілізацією, незалежно від рішення ВЛК щодо їх придатності до військової служби. Право на відстрочку гарантується статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

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Ось категорії військовозобов'язаних, які можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням:

Особи з інвалідністю I, II, або III групи, підтвердженою в Україні. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які мають троє чи більше дітей віком до 18 років на утриманні. Особи, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України, зокрема органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені в законі, і це підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я у встановленому порядку. Опікуни осіб з інвалідністю, які були визнані судом недієздатними, а також особи, які забезпечують постійний догляд за особою з інвалідністю I групи. До цієї категорії також належать особи, які потребують постійного догляду згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, якщо немає інших осіб, які можуть здійснювати догляд. Особи, які надають постійний догляд за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка має інвалідність I чи II групи. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років. Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків своєї дружини, які мають інвалідність I чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Це стосується військовослужбовців, працівників утворених військових формувань, працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, а також осіб, які брали участь у добровольчих формуваннях, які були створені для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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