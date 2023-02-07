Які категорії жінок можуть отримати доплату до пенсії

Станом на 1 січня 2023 року в Україні зареєстровано 10,7 млн пенсіонерів. Всі вони мають різний розмір пенсійних виплат, який залежить від стажу особи та інших факторів. Водночас деякі категорії громадян мають право на доплати до пенсії, зокрема йдеться про багатодітних матерів.

Матері 5 і більше дітей мають право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною. Доплата призначається у сумі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян і виплачується разом із пенсією.

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Прожитковий мінімум для непрацездатних громадян у 2023 році становить 2093 грн. Останній раз його було переглянуто у грудні 2022 року, тому у 2023 році через воєнний стан та складну ситуацію в економіці прожитковий мінімум підвищуватися не буде.

Відповідно, багатодітні матері мають право на доплату до пенсії у сумі 732,55 грн.

Окрім цього, у Пенсійному фонді нагадали, що такі матері мають право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-річного віку, якщо вони виховали дітей до досягнення віку 6 років та мають не менше ніж 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, у березні 2023 року в Україні планують провести чергову індексацію пенсійних виплат. Деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте у нашому матеріалі.

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