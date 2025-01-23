Які ліки не пропустять в Польщу: перелік заборонених і дозволених препаратів

Багато українців подорожують за кордон з різних причин – для тимчасового проживання, відпочинку, роботи тощо. Оскільки доступ до лікаря або необхідних ліків за межами України іноді може бути ускладненим, багато хто прагне взяти з собою медикаменти про запас.

Через це часто виникає питання: "Чи дозволено провозити ліки через кордон?" Справа в тому, що деякі препарати можуть бути заборонені до вільного обігу в країні призначення. У таких випадках для їх перевезення можуть вимагати відповідні документи.

За їх відсутності ліки можуть вилучити, а сам мандрівник ризикує зіткнутися з обвинуваченням у контрабанді. Тож важливо знати, які саме медикаменти дозволено брати з собою за кордон.

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Які ліки дозволено перевозити через кордон України

Загалом перелік досить широкий, але кількість препаратів повинна відповідати лише вашим особистим потребам.

Кожен мандрівник може перевозити такі безрецептурні ліки:

знеболювальні засоби;

антигістамінні препарати;

антисептичні засоби;

прості ліки від застуди, наприклад, пастилки для горла, спреї для носа тощо;

засоби для лікування шлунково-кишкових розладів.

Що стосується рецептурних препаратів, їх також можна брати із собою, але за умови наявності дійсного рецепта. Кількість ліків не повинна перевищувати обсягу, зазначеного у документі.

Окрім цього, дозволяється провозити БАДи, вітаміни та життєво необхідні ліки, такі як інсулін.

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Які ліки дозволено провозити через кордон Польщі

Польща є популярним напрямком для українців, як для роботи, так і для подорожей. Тому важливо знати, які саме ліки можна брати із собою під час перетину кордону.

До Польщі дозволяється ввозити лише препарати, що не мають сильної дії. Якщо ж потрібно взяти із собою сильнодіючі медикаменти, необхідно мати рецепт, щоб уникнути можливих проблем.

Виникає також запитання: "Чи можна перевозити таблетки у ручній поклажі?" Якщо ви подорожуєте літаком, уважно ознайомтеся з правилами авіакомпанії. Як правило, дозволяється брати на борт препарати, які можуть знадобитися під час польоту, але лише у мінімально необхідній кількості.

Щоб уникнути непорозумінь, варто заздалегідь повідомити бортпровідників про наявність ліків. Якщо ж у вас із собою є медикаменти, які можуть бути заборонені для перевезення в ручній поклажі (наприклад, антибіотики), потрібно мати документи, що підтверджують їхню необхідність. Як оформити такі документи, ми детально розповіли нижче.

Які ліки заборонено провозити через кордон

Ми вже розглянули, які препарати можна брати із собою в подорож, але існують і такі ліки, з якими можуть виникнути проблеми на кордоні. Виникає закономірне питання: які саме медикаменти заборонено перевозити через кордон?

До країн Європейського Союзу не дозволяється ввозити ліки, які містять кодеїн або ефедрин. Тому перед поїздкою важливо уважно перевірити склад препаратів, щоб уникнути їх конфіскації та можливого штрафу.

Якщо такі медикаменти є життєво необхідними і не мають замінників, їх потрібно задекларувати при перетині кордону. Для цього слід підготувати наступні документи:

копію медичної картки;

рецепт лікаря;

чек, що підтверджує законну купівлю препарату в аптеці;

медичну довідку, яка містить інформацію про діагноз, назву препарату, рекомендоване дозування та термін лікування. Документ повинен бути завірений підписом лікаря та головного лікаря.

Усі документи необхідно перекласти англійською мовою для надання їх прикордонним службам.

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