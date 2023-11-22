Які пільги на комунальні послуги мають учасники бойових дій

Які пільги на комуналку передбачені для УБД

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає право на пільгову оплату житлово-комунальних послуг для ряду категорій громадян.

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Зокрема, такі пільги стосуються учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників та захисниць. Згідно зі статтею 12 зазначеного закону, встановлені наступні розміри пільг на оплату житлово-комунальних послуг:

Учасники бойових дій – 75%. Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%. Члени сімей загиблих – 50%.

Проте, право на отримання цих пільг настає лише після набуття відповідного статусу: учасника бойових дій (УБД), особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого військовослужбовця.

Громадяни, які бажають скористатися цією пільгою, повинні звертатися до Пенсійного фонду України із двома заявами:

Перше – про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Друге – про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (придбання твердого палива, зрідженого газу).

Враховуючи ці законодавчі норми, громадяни мають можливість скористатися пільгами та зменшити фінансове навантаження на оплату комунальних послуг, що становить важливий аспект соціального захисту ветеранів війни та їх родин.

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