Які пільги на комунальні послуги передбачені для УБД та як їх отримати

Чи є пільги на комуналку для учасників бойових дій

Українські військові, які мають статус учасника бойових дій, мають право на різноманітні пільги від держави згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

Ці пільги включають пільги на оплату комунальних послуг та інші види підтримки. Про пільги для українських військових, які мають статус учасника бойових дій, пишуть на сайті Thepage.ua.

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Пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій:

75% знижка на оплату житлового приміщення;

75% знижка на оплату комунальних послуг.

Площа житла, на яку надається знижка, визначається при розрахунку плати за опалення. Для кожної особи, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку), та має право на знижку плати, враховується 21 квадратний метр опалювальної площі, додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка на оплату газу для опалення житла. У такому випадку розмір нормативної опалювальної площі подвоюється, що становить 42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 квадратний метр на сім'ю.

Крім того, особам, які потребують поліпшення житлових умов, надається першочергове забезпечення житловою площею, а також першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир.

Особи, які отримали поранення під час участі в бойових діях, забезпечуються житловою площею на два роки після становлення на квартирний облік.

Учасник бойових дій також має можливість отримати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням протягом 10 років, починаючи з п'ятого року після завершення будівництва.

Учасники бойових дій мають першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, а також садівницьких товариств.

Для учасників бойових дій передбачено пільги на позачергове користування послугами зв'язку та позачергове встановлення пільгових квартирних телефонів (оплата становить 20% від тарифів вартості основних та 50% від додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном складає 50% від затверджених тарифів.

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