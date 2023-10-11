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Какие льготы на коммунальные услуги предусмотрены для УБД и как получить

Игорь Романько

Есть ли льготы на коммуналку для участников боевых действий

Украинские военные, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на различные льготы от государства согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

Эти льготы включают в себя льготы на оплату коммунальных услуг и другие виды поддержки. О льготах для украинских военных, имеющих статус участника боевых действий, пишут на сайте Thepage.ua.

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Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий:

  • 75% скидка на оплату жилого помещения;
  • 75% скидка на оплату коммунальных услуг.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, определяется при расчете платы за отопление. Для каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и имеющего право на скидку платы, учитывается 21 квадратный метр отапливаемой площади, дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется скидка 75% на оплату газа для отопления жилья. В таком случае размер нормативной отапливаемой площади удваивается, что составляет 42 квадратных метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 квадратный метр на семью.

Кроме того, лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется первоочередное обеспечение жилой площадью, а также первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.

Лица, получившие ранения при участии в боевых действиях, снабжаются жилой площадью на два года после становления на квартирный учет.

Участник боевых действий также имеет возможность получить ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением в течение 10 лет, начиная с пятого года после завершения строительства.

Участники боевых действий имеют первоочередное право на поступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, а также садоводческих обществ.

Для участников боевых действий предусмотрены льготы на внеочередное использование услуг связи и внеочередное установление льготных квартирных телефонов (оплата составляет 20% от тарифов стоимости основных и 50% от дополнительных работ). Абонементная плата за использование телефона составляет 50% от утвержденных тарифов.

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