Які найкращі сири для піци: названо чотирьох фаворитів

Який сир брати на піцу - найкращі сири для піци

Сир додає особливого смаку для піци. При цьому вибір начинки дуже суб'єктивний: кожен може вільно додавати те, що забажає.

Проте не всі знають, що деякі вили сирів абсолютно не годяться для цієї страви. Тому італійські кухарі для Sante Plus розповіли про чотирьох фаворитів.

Читайте також: Ви завжди неправильно варили картоплю і ось чому: який інгредієнт треба обов'язково додавати

Найкращі сорти сирів для піци:

1. Моцарела. Цей вид сиру допоможе досягти ідеального смаку та вологої структури. Він виділить частину свого жиру під час запікання, але смак точно буде неперевершеним.

Найкращий сир для піци - моцарела

2. Пармезан. Цей сир має легкі прянощі та інтенсивний аромат, дуже впізнаваний смак. Якщо ви хочете зменшити його інтенсивність, то змішайте з іншим видом (натертою моцарелою, наприклад) або іншим м'яким.

Пармезан найкраще терти на терці, аби його розтавання було рівномірним. Так ви отримаєте гладку золотисту скоринку на піці.

Не соромтеся приправити пармезан базиліком, грибами та свіжими помідорами. Така піца сподобається кожному.

Найкращий сир для піци - сир пармезан

3. Гауда. Якщо ви хочете урізноманітнити смаки, зробіть ставку на гауду, щоб приготувати дуже смачну піцу. Також це смачний і недорогий варіант. Гауда легко тане і ідеально підходить до традиційної піци. Не соромтеся спробувати копчену версію гауди, яку дуже часто використовують для приготування гарячих страв. Ваша піца матиме більш ніжний і ароматний смак.

Піца рецепт - приготування піци

4. Горгонзола. Деякі люди терпіти не можуть сильний аромат, але інших непереборно тягне до блакитних сирів, таких як Рокфор або Блю д'Овернь. І це добре, адже горгонзола залишається одним з найкращих видів сиру для піци. Уявіть собі "4 сири" без цього сиру з блакитними прожилками, це було б дуже сумно! Бо саме він надає йому нотки вишуканої елегантності.

Якщо ви хочете спокусити найвибагливіших смаків, шеф-кухарі рекомендують додавати в тісто для піци горгонзолу або рокфор. Цей сир потрібно натерти на тертці і посипати ним тісто, додавши більше моцарелли або іншого м’якого сиру.

Найкращий сир для піци - сир горгонзола

Раніше UAportal підготував для вас корисні поради та лайфхаки, які допоможуть приготувати піцу без духовки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!