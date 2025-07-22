Які податки повинні сплачувати ФОП 2-ї групи у 2025 році: повний перелік

Фізичні особи-підприємці (ФОП), що обрали 2-гу групу спрощеної системи оподаткування, є однією з найбільш поширених форм ведення малого бізнесу в Україні. Серед основних переваг цього формату – спрощена звітність, фіксовані ставки податків та можливість законно співпрацювати з клієнтами.

Однак підприємцям необхідно уважно слідкувати за змінами в законодавстві, оскільки ставки податків та їхні зобов'язання можуть змінюватися. Що саме потрібно буде сплачувати підприємцям на 2-й групі у 2025 році, розповідає UAportal з посиланням на "24 Канал".

ФОП 2-ї групи – це підприємці, які:

надають послуги населенню чи платникам єдиного податку;

працюють у сфері роздрібної торгівлі або ресторанному бізнесі;

не мають найманих працівників або їхня кількість не перевищує 10 осіб;

річний дохід не перевищує 8 215 500 гривень (1140 мінімальних зарплат на 01.01.2025).

Які податки повинні сплатити ФОП 2-ї групи у 2025 році

Єдиний податок – це фіксований щомісячний платіж, розмір якого залежить від мінімальної зарплати. У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень (з 1 січня), тому:

Найвища ставка єдиного податку складає 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 600 гривень щомісяця.

Остаточну ставку визначає місцева рада, тому у деяких громадах сума може бути знижена.

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Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – це обов'язковий платіж, що спрямований на пенсійне та соціальне страхування. Він обчислюється як 22% від мінімальної зарплати:

У 2025 році: 8 000 гривень × 22% = 1 760 гривень на місяць.

Зауважимо, що навіть якщо підприємець не отримує доходу, ЄСВ має бути сплачений.

Військовий збір

На сьогодні ФОП 2-ї групи, що працюють за спрощеною системою, не сплачують військовий збір з доходів, які не перевищують ліміт (до 8,215 мільйона гривень на рік). Однак якщо підприємець вирішує перейти на загальну систему оподаткування, то цей збір стає обов'язковим до сплати.

Додаткові витрати

РРО/ПРРО – зобов'язані використовувати певні категорії ФОП 2-ї групи.

Банківські послуги – плата за обслуговування рахунку (варіюється залежно від банку).

Бухгалтерські послуги – на опційно.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті пояснили, як ФОПам не платити зайві податки.

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