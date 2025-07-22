Какие налоги должны платить ФЛП 2-й группы в 2025 году: полный перечень

Физические лица-предприниматели (ФЛП), выбравшие 2-ю группу упрощенной системы налогообложения, являются одной из наиболее распространенных форм ведения малого бизнеса в Украине. Среди основных преимуществ этого формата – упрощенная отчетность, фиксированные ставки налогов и возможность законно сотрудничать с клиентами.

Однако предпринимателям необходимо внимательно следить за изменениями в законодательстве, поскольку ставки налогов и их обязательства могут меняться. Что именно нужно будет платить предпринимателям на 2-й группе в 2025 году, рассказывает UAportal со ссылкой на "24 Канал".

ФЛП 2-й группы – это предприниматели, которые:

оказывают услуги населению или плательщикам единого налога;

работают в сфере розничной торговли или в ресторанном бизнесе;

не имеют наемных работников или их количество не превышает 10 человек;

годовой доход не превышает 8215500 гривен (1140 минимальных зарплат на 01.01.2025).

Какие налоги должны уплатить ФЛП 2-й группы в 2025 году

Единый налог – это фиксированный ежемесячный платеж, размер которого зависит от минимальной зарплаты. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен (с 1 января), поэтому:

Самая высокая ставка единого налога составляет 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 600 гривен ежемесячно.

Окончательную ставку определяет местный совет, поэтому в некоторых общинах сумма может быть снижена.

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Единый социальный взнос (ЕСВ) – это обязательный платеж, направленный на пенсионное и социальное страхование. Он исчисляется как 22% от минимальной зарплаты:

В 2025 году: 8 000 гривен × 22% = 1 760 гривен в месяц.

Заметим, что даже если предприниматель не получает дохода, ЕСВ должен быть уплачен.

Военный сбор

На сегодня ФЛП 2-й группы, работающие по упрощенной системе, не платят военный сбор с доходов, которые не превышают лимит (до 8,215 миллиона гривен в год). Однако если предприниматель решает перейти на общую систему налогообложения, то этот сбор становится обязательным к уплате.

Дополнительные расходы

РРО/ПРРО – обязаны использовать определенные категории ФЛП 2-й группы.

Банковские услуги – плата за обслуживание счета (варьируется в зависимости от банка).

Бухгалтерские услуги – на опционально.

Напомним, ранее в Минюсте объяснили, как ФЛПам не платить лишние налоги.

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