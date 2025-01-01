Які особливості перерахунку пенсій у працевлаштованих пенсіонерів: відповідь ПФУ

Автоматичний перерахунок пенсій стосується громадян, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Більшість таких пенсіонерів отримують виплати, розраховані за старими показниками прожиткового мінімуму, які діяли під час первинного призначення пенсії.

Після припинення трудової діяльності перерахунок проводиться із урахуванням актуальних показників, чинних на момент звільнення.Про це пише видання "На пенсії".

Зміни у виплатах:

Результати перерахунку залежать від індивідуальних складових пенсії.

У деяких випадках збільшення виплат може бути незначним.

Іноді перерахунок не впливає на розмір пенсії.

З 2018 року Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично, без необхідності подання заяв пенсіонерами.

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Обов’язки пенсіонерів:

Пенсіонери повинні вчасно повідомляти Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення.

У разі несвоєчасного інформування та виявлення переплат, пенсіонер зобов’язаний повернути надлишково отримані кошти.

Своєчасне повідомлення про зміни у статусі зайнятості допомагає уникнути ускладнень, забезпечує правильність нарахувань та захист прав пенсіонерів на отримання належних виплат.

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