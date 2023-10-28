Які породи котів підходять для алергиків: список кращих

Алергія на тварин у людей виникає внаслідок реакції організму на білки, які містяться у їхній шерсті, слині, сечі та шкірі. При контакті з тваринами ці білки можуть потрапити в повітря, на одяг, меблі та інші предмети навколо вас.

Якщо ви є власником навіть тварин без шерсті, але маєте алергію на цей білок, ви все одно можете страждати від алергічних реакцій. Симптоми – кашель, чхання, свербіж, закладеність носа, сльозотеча, висип, свербіж шкіри, навіть головний біль. Ці симптоми виникають через реакцію імунної системи на алергени, які потрапляють в організм через контакт з тваринами або забруднені поверхні.

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Однак якщо ви страждаєте на алергію, а хочете поселити у будинку котів, варто знати про породи, які не становлять загрози для алергіків. Однак фахівці радять при виборі домашнього улюбленця спочатку провести з ним певну кількість часу, аби впевнитися, що тварина не викличе алергічної реакції.

Гіпоалергенні породи котів

Сибірська – популярна гіпоалергенна порода. Попри густу довгу шерсть ці коти виробляють менше білків, що викликають алерген. Крім того, ці коти є доброзичливими, ласкавими тваринами.

Сіамська – ці коти мають коротку шерсть, яка не сильно линяє. Це означає, що вони не виробляють стільки алергенів, як деякі інші породи. Однак вони можуть бути вимогливими щодо уваги й не підходять для сімей, члени якої постійно відсутні у будинку.

Бенгальські кішки – унікальна гіпоалергенна порода. Ці енергійні та розумні коти також вимогливі, але за умови належного виховання будуть дотримуватися правил чи заборон.

Сфінкс – ці коти мають унікальну гіпоалергенність, їхній організм виробляє менше алергенів, ніж інші пухнасті породи. Але щоб їхня шкіра залишалася здоровою та вільною від жиру, їм потрібен регулярний догляд.

Девон Рекс – такі коти мають коротку кучеряву шерсть. Вони ласкаві та розумні, але потребують багато уваги з боку сім’ї.

Корніш-рекс – люблять увагу та чудово спілкуються з дітьми. Кіт корніш-рекс дуже енергійний і потребує багато ігор і фізичних вправ, а також регулярних сеансів догляду, щоб підтримувати здорову кучеряву шерсть.

Балінезійська кішка – це порода, тісно пов’язана з сіамською. Будучи ще однією ласкавою породою кішок, балінез чудово підходить для будь-яких сімей, у тому числі з дітьми. Вони дуже розумні та легко піддаються тренуванням.

Фахівці зауважують, що консультація з алергологом для визначення тяжкості ваших симптомів може бути корисною, перш ніж ви принесете додому кота. Лікарі можуть надати рекомендації щодо пігулок, які можуть полегшити ваші симптоми.

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