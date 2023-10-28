Какие породы кошек подходят для аллергиков: список лучших

Аллергия на животных у людей возникает вследствие реакции организма на белки, содержащиеся в их шерсти, слюне, моче и коже. При контакте с животными эти белки могут попасть в воздух, одежду, мебель и другие предметы вокруг вас.

Видео дня

Если вы являетесь владельцем даже животных без шерсти, но имеете аллергию на этот белок, вы все равно можете страдать от аллергических реакций. Симптомы – кашель, чихание, зуд, заложенность носа, слезотечение, сыпь, кожный зуд, даже головная боль. Эти симптомы возникают из-за реакции иммунной системы на аллергены, которые попадают в организм через контакт с животными или загрязненные поверхности.

Читайте также: Кошки и собаки могут снизить угрозу возникновения аллергии у детей – ученые

Однако если вы страдаете аллергией, а хотите поселить в доме кошек, стоит знать о породах, которые не представляют угрозы для аллергиков. Однако специалисты советуют при выборе домашнего питомца сначала провести с ним определенное количество времени, чтобы убедиться, что животное не вызовет аллергической реакции.

Гипоаллергенные породы кошек

Сибирская – популярная гипоаллергенная порода. Несмотря на густую длинную шерсть, эти коты производят меньше белков, вызывающих аллерген. Кроме того, эти коты являются дружелюбными, ласковыми животными.

Сиамская – эти коты имеют короткую шерсть, которая не сильно линяет. Это означает, что они не производят столько аллергенов, как некоторые другие породы. Однако они могут быть требовательны к вниманию и не подходят для семей, члены которой постоянно отсутствуют в доме.

Бенгальские кошки – уникальная гипоаллергенная порода. Эти энергичные и умные кошки также требовательны, но при надлежащем воспитании будут соблюдать правила или запреты.

Сфинкс – эти кошки обладают уникальной гипоаллергенностью, их организм производит меньше аллергенов, чем другие пушистые породы. Но чтобы их кожа оставалась здоровой и свободной от жира, им нужен регулярный уход.

Девон Рекс – такие кошки имеют короткую вьющуюся шерсть. Они ласковы и умны, но требуют много внимания со стороны семьи.

Корниш-рекс – любят внимание и отлично общаются с детьми. Кот корниш-рекс очень энергичен и требует много игр и физических упражнений, а также регулярных сеансов ухода, чтобы поддерживать здоровую вьющуюся шерсть.

Балинезийская кошка – это порода, тесно связанная с сиамской. Будучи еще одной ласковой породой кошек, балинез отлично подходит для любых семей, в том числе с детьми. Они очень умны и легко поддаются тренировкам.

Специалисты отмечают, что консультация с аллергологом для определения тяжести ваших симптомов может быть полезна, прежде чем вы принесете домой кота. Врачи могут предоставить рекомендации по таблеткам, которые могут облегчить ваши симптомы.

Предлагаем узнать четыре породы кошек, у которых чаще всего возникают проблемы со здоровьем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!