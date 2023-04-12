Названы породы собак и кошек, не вызывающих аллергию у людей

Большинство людей уверены, что аллергия на кошек и собак связана с шерстью. Однако это ошибочное представление. Аллергены могут содержаться в слюне животного, моче и частицах их кожи.

Аллергическая реакция на животных связана со специфическим белком, который содержится в выделениях и коже животного. Однако, конечно, аллергия может быть и шерстью.

Если вы страдаете аллергией, вас не спасет заведение собаки или кота без шерсти. Но есть некоторые породы кошек и собак, которые не вызывают аллергию у людей.

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Некоторые аллергики, имеющие реакцию на шерсть животных, спасаются от раздражителей регулярной уборкой и увлажнением воздуха. И это лишь некоторые способы снизить аллергическую реакцию настолько, что человек сможет жить с кошкой или собакой в одном доме.

Ветврачи говорят, что нет породы кошек или собак, которые вызывают аллергию у человека, однако есть породы, вызывающие меньшую реакцию, аллергикам будет с ними проще.

Породы собак, не вызывающих аллергию

Аллергику лучше выбрать породу, оставляющую меньше шерсти, не пускающую постоянно слюну. Здесь формула такова: меньшая собака – меньше аллергена.

Среди гипоаллергенных пород: бишон фризе, почти все терьеры небольшого роста, карликовый шпиц, китайская хохлата, пудель.

Породы кошек, не вызывающих аллергию

Сфинксы – кошки без шерсти. Однако уход за ними, как за маленькими детьми. Их нужно часто купать, смазывать кожу увлажняющими средствами и особенно внимательно чистить уши.

Кошки с вьющейся шерстью – девон и корниш рекс. Линяют они реже обычных пушистиков, однако требуют более тщательного ухода.

Кошки без подшерстки – это балийские, яванские и ориенталы. На них аллергики меньше реагируют.

Кошки сибирской породы – имеют густую шерсть, но гипоаллергенную. Однако вычесывать ее нужно часто.

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Если вы склонны к аллергии, но мечтаете о домашнем любимце, попробуйте посетить приют к животным, или договоритесь с заводчиками, чтобы провести некоторое время с понравившимся вам животным. Погладьте ее, поиграйте с ней, и если у вас не начнется сыпь, нежить, не появится ли покраснение глаз и зуд, то смело заводите себе нового товарища.

Однако не пытайтесь пускать кошку или собаку к себе в постель, не разрешайте спать на вашем диване. Но не забывайте мыть руки каждый раз, как меняете кошачий лоток, или после того, как будете гладить любимца. Простые привычки снизят шансы получить аллергические реакции.

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