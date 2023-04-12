Названі породи собак та котів, які не викликають алергію у людей

Більшість людей упевнені, що алергія на котів та собак пов'язана з шерстю. Проте це помилкове уявлення. Алергени можуть міститися у слині тварини, сечі та частинках їхньої шкіри.

Тож алергічна реакція на тварин пов'язана зі специфічним білком, який міститься у виділеннях та шкірі тварини. Однак, звісно, алергія може бути й на шерсть.

Якщо ви страждаєте маєте алергію, вас не врятує заведення собаки чи кота без шерсті. Але є певні породи котів та собак, які не викликають алергію у людей.

Читайте також: Коти та собаки можуть знизити загрозу виникнення алергії у дітей – вчені

Деякі алергики, що мають реакцію на шерсть тварин, рятуються від подразників регулярним прибиранням та зволоженням повітря. І це лише деякі способи зменшити алергічну реакцію настільки, що людина зможе жити з кішкою чи собакою в одному будинку.

Відео дня

Ветлікарі кажуть, шо немає породи кішок чи собак, які викликають алергію в людини, однак є породи, що викликають меншу реакцію, тож алергікам буде з ними простіше.

Породи собак, які не викликають алергію

Алергіку краще вибрати породу, яка залишає менше шерсті, не пускає постійно слину. Тут формула така: менша собака – менше алергену.

Серед гіпоалергенних порід: бішон фризе, майже всі тер'єри невеликого зросту, карликовий шпіц, китайська чубата, пудель.

Породи кішок, які не викликають алергію

Сфінкси – кішки без шерсті. Однак догляд за ними, як за малими дітьми. Їх треба досить часто купати, змащувати шкіру зволожуючими засобами та особливо уважно чистити вуха.

Кішки з кучерявою шерстю – девон і корніш рекс. Линяють вони рідше за звичайних пухнастиків, однак вимагають ретельнішого догляду.

Коти без підшерстки – це балійські, яванські й орієнтали. На них алергики реагують менше.

Коти сибірської породи – мають густу шерсть, але гіпоалергенну. Однак вичісувати її треба часто.

Читайте також: Яка звичка перед сном може свідчити про появу діабету

Якщо ви схильні до алергії, але мрієте про домашнього улюбленця, спробуйте відвідати притулок до тварин, або домовтеся із заводчиками, аби провести деякий час з твариною, що вам сподобалася. Погладьте її, пограйтеся з нею, і якщо у вас не почнеться висип, чи нежить, чи не з'явиться почервоніння очей та свербіж, то сміливо заводьте собі нового товариша.

Однак не намагайтеся пускати кішку чи собаку до себе в ліжко, не дозволяйте спати на вашому дивані. Та не забувайте мити руки щоразу, як міняєте котячий лоток, або після того, як гладитимете улюбленця. Прості звички знизять шанси отримати алергічні реакції.

Раніше ми писали, чому коти полюбляють спати в ногах свого господаря, а також про 3 породи собак, які приносять удачу своїм власникам.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!