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Суспільство

Які породи собак приносять удачу: прикмети та забобони

Ігор Романько

Які породи собак приносять удачу господарям

Собаки завжди були відомі як найкращі друзі людини, які приносять радість і вірність у наше життя. Однак, окрім цього, собаки також мають особливе місце в наших повір'ях і забобонах, пов'язаних з їхнім зовнішнім виглядом і характером.

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У виданні Obozrevatel розглянули ці вірування і відкриємо деякі інтересні деталі про те, як тип і колір собаки можуть впливати на наше життя.

Символіка кольорів собаки

Хоча будь-яка собака може приносити нам радість і щасливі миті, існують деякі переконання, що певні кольори собак можуть мати унікальну енергію і вплив на долю їхніх власників. Ось деякі з цих переконань:

Собаки білого кольору

Білий колір вважається одним з найщасливіших для собак. Якщо ви бачите білу собаку перебігають ваш шлях, вважається, що вас очікує успіх і удача. Якщо біла собака гавкає на вас, це може бути передвістям успішних ділових справ. Зустріч трьох білих собак вважається дуже щасливою подією.

Собаки рудого кольору

Собаки з рудим окрасом часто асоціюються з фінансовим процвітанням. Вважається, що наявність рудої собаки в якості домашнього улюбленця привертає фінансовий успіх і бонуси. Якщо руда собака відвідує ваш будинок, це може свідчити про майбутнє матеріальне процвітання.

Собаки з триколірною шерстю

Собаки зі специфічними комбінаціями кольорів, наприклад, триколірною шерстю, вважаються приносителями процвітання, багатства і успіху в сім'ю.

Чорні собаки

Чорний колір вважається символом захисту від негативу і злих впливів. Вони вважаються оберегами від злих сил і поганих намірів.

Породи собак і їх вплив на наше життя

Деякі породи собак асоціюються з можливістю знайти кохання і дружбу:

  • Лабрадор, хаскі, бульмастиф, коллі, сенбернар і ньюфаундленд

Вважається, що ці породи допомагають знайти справжню любов та вірного спільника.

Якщо ви прагнете покращити свій настрій і розширити коло спілкування, зверніть увагу на ці породи:

  • Тер'єр, Джек Рассел, такса, шпіц, болонка, мопс і японський чін.

Вважається, що ці породи допомагають підняти настрій і сприяють формуванню нових дружніх стосунків.

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Собаки і кар'єра

Для тих, хто прагне кар'єрного росту і фінансової стабільності, існують такі породи собак:

  • Кавказька вівчарка та німецька вівчарка

Вважається, що ці породи сприяють кар'єрному успіху і фінансовому благополуччю.

Собачі прикмети

Собаки також мають свої прикмети і забобони, які можуть передбачити різні події:

  • Собака на порозі – це знак вірного друга в вашому житті.
  • Бездітні пари, які беруть безпритульну собаку, можуть очікувати на удачу в своєму житті.
  • Собачий гавкіт може відганяти злі сили і негатив.
  • Собака, яка скиглить, може попереджати про майбутню хворобу.
  • Чорний собака в будинку може захищати від блискавок і пожеж.
  • Собака, яка виє на Місяць, може передвіщати неприємності для господаря.
  • Поведінка собаки на вулиці також може вказувати на майбутні події.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку за поведінкою.

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