Які продукти та харчові відходи можуть стати ідеальним добривом для кімнатних рослин

Які продукти та харчові відходи можна використовувати як добрива для кімнатних рослин

Досвідчені цінителі квітів регулярно використовують продуктові відходи та прянощі як органічні добрива для своїх кімнатних рослин. Існує кілька неочікуваних способів підтримувати здоров'я та красу вашої зеленої "родини", використовуючи харчові продукти, такі як майонез, банани, яєчна шкаралупа та чай.

Ці природні способи підтримки вашої кімнатної рослинності можуть покращити їх здоров'я та зовнішній вигляд. Будьте обережні та використовуйте ці засоби з урахуванням потреб конкретних рослин, і вони подякують вам красивим і здоровим ростом, пише theLime.

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Майонез: Якщо листя ваших кімнатних рослин виглядає тьмяним і ви хочете повернути їм блиск, спробуйте знімати забруднення майонезом. Використовуйте кухонну серветку, нанесіть невелику кількість майонезу і натріть листя. Важливо не переборщити з майонезом, щоб уникнути засмічення пор листя. Яєчна шкаралупа: Якщо вам потрібно поповнити кальційний запас рослин, додайте дрібно подрібнену яєчну шкаралупу до ґрунту. Якщо ви плануєте пересадити рослину, змішайте шкаралупу із ґрунтом. В іншому випадку розподіліть її на поверхні ґрунту навколо рослини. Бананова шкірка: Банани не тільки смачні, але й корисні для ваших кімнатних рослин. Після того, як ви з'їли банан, помістіть шкірку в банку з водою і залиште на 24 години. Використовуйте отриману бананову воду для поливу рослин. Шкірка банана містить калій, фосфор і кальцій, що підсилить і забезпечить здоров'я вашим квітам, а також відлякає шкідників. Картопляна вода: Вода, в якій варено картоплю, багата на калій, фосфор і магній, корисні для росту кімнатних рослин. Просто дайте їй охолонути перед використанням для поливу рослин. Важливо уникати використання картопляної води з надлишком солі, оскільки це може пошкодити ваші рослини і перешкодити корінню поглинати вологу. Чайне листя: Чай містить азот, який сприяє росту і розвитку рослин. Використовуйте цей спосіб лише на рослинах, які ростуть в кислому ґрунті, наприклад, папороті і фікуси. Для підживлення рослин використовуйте воду, в якій пропарювали два чайних пакетики на ніч.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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