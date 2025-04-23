Які тарифи на електроенергію для бізнесу діють у 2025 році

З квітня 2025 року в Україні запроваджено оновлені тарифи на електроенергію для підприємств. Підсумкова ціна електроенергії для бізнес-клієнтів складається з декількох основних компонентів.

Ціна електроенергії для комерційних споживачів включає в себе плату за послуги з передачі та розподілу, ринкову вартість електроенергії, а також податок на додану вартість. Про це пише "24 Канал".

Тариф на передачу електроенергії:

Для більшості споживачів діє ставка, затверджена НЕК "Укренерго", у розмірі 686,23 грн за МВт*год (без урахування ПДВ).

Підприємства, що працюють у сфері "зеленої" електрометалургії, сплачують знижену вартість – 359,55 грн за МВт*год (також без ПДВ).

Читайте також: Скільки коштуватиме світло та газ з 1 травня: українцям назвали тарифи

Вартість послуг з розподілу електроенергії визначається оператором системи розподілу (ОСР) та залежить від класу напруги:

Для споживачів першого класу (висока напруга) встановлюється нижчий тариф.Для другого класу (низька напруга) діє підвищений тариф.

Ринкова вартість електроенергії визначається співвідношенням попиту і пропозиції, сезонними змінами та іншими економічними чинниками. Через можливі коливання ціни бізнесу варто враховувати ці зміни при бюджетуванні.

Варто підкреслити, що оскільки держава не надає прямих субсидій для бізнесу, усі витрати компанії покривають власним коштом. Постачальники електроенергії та оператори розподілу, як правило, завчасно інформують про можливі зміни тарифів, тому підприємствам варто підтримувати регулярний контакт зі своїми енергопостачальниками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!