Які квіти та рослини найкраще висівати у вересні: список

Вересень підходить для посадки рослин, які люблять осінньо-зимовий клімат. Якщо ви не знаєте, що посадити у своєму городі чи декоративному саду, пропонуємо список з 5 рослин, які можна висіяти цього місяця.

Що стосується квітів, вересень сприятливий для висівання гіацинтів – ця цибулинна рослина вирізняється своїми ароматними і барвистими квітами.

Гіацинт легко виростити. Він цінує добре дренований, легкий ґрунт, багатий на гумус. Ці квіти можуть рости й в піщаному ґрунті. Аби цибулина не згнила, уникайте ділянок, де вода застоюється в грунті.

У землі треба проробити ямку до 15 сантиметрів та покласти на дно суміш гравію та піску (до 2 см), потім покладіть цибулину гіацинта й засипте землею, притискаючи грунт. Наприкінці зими потрібно буде вдобрити грунт перепрілим гноєм.

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Братки (садова фіалка) також варто висаджувати у вересні. — чудова осінньо-зимова квітка. Ця рослина добре переносить добре дренований грунт і любить півтінь. Щоб посадити братки, зробіть ямки в землі й змішайте землю з вашого саду з невеликою кількістю піску і торфу, щоб отримати ефектне цвітіння.

Коріандр та кінзу можна висівати навесні та восени. Ці рослини люблять м’який та гумусний грунт. Також варто не забувати про рясний полив.

У вересні висівають і цибулю-порей. Ця рослина краще росте у добре дренованому та пухкому грунті, що багатий на гумус. Її краже висаджувати на сонячних ділянках городу та не забувати поливати.

Також у вересні сіють шпинат – для цього грунт має бути гарно зволоженим та дренованим. Під верхній шар грунту треба підсипати гумус та глину.

Щоб зібрати врожай шпинату навесні, сійте його з вересня по листопад. У землі проробіть борозенки на відстані 30 см одна від одної й висійте насіння. Потім накрийте їх 3 см дрібного ґрунту, а потім полийте – він потребує регулярного поливу.

Нагадаємо, перед настанням холодної пори року, дачники починають готуватися до зими. У цей період однією з важливих процедур є захист рослин у саду від шкідників. Для цього можна використати домашній засіб, приготований на основі відомого добрива.

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