Які виплати передбачені для батьків важкохворих дітей та які умови отримання коштів

Певні категорії громадян України отримують соціальну допомогу від держави, зокрема сім'ї, які виховують дітей з тяжкими захворюваннями. Олег Голєв, юрист БФ "Право на захист", пояснив, які державні гарантії доступні цим сім'ям, за інформацією з "Юридичного порадника для ВПО".

Читайте також: Українцям пояснили, як не втратити частину пенсії

До цих категорій належать сім'ї з дітьми, яким не була встановлена інвалідність, але які мають наступні стани:

Тяжкі перинатальні ураження нервової системи.

Тяжкі вроджені вади розвитку.

Орфанні (рідкісні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч.

Тяжкі психічні розлади.

Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний).

Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня. Також включаються діти, які:

Зазнали тяжкої травми.

Потребують трансплантації органа або паліативної допомоги.

Для таких сімей передбачено наступні гарантії:

Право на державну соціальну допомогу в розмірі 4 544 грн (на дітей до 6 років) та 5 666 грн (на дітей від 6 до 18 років).

Право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, що гарантується батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям.

Право на звільнення з військової служби у зв'язку з вихованням дитини з тяжким захворюванням. Це право належить обом батькам, якщо вони обидва служать.

Право на перетин кордону як супроводжуючого дитини з тяжким захворюванням або право на виїзд за кордон до своєї дитини, якщо вона перебуває за кордоном.

Право на довготривалу відпустку без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!