Які виплати передбачені для батьків важкохворих дітей та які умови отримання коштів
Як батькам тяжкохворих дітей отримати соціальну допомогу
Певні категорії громадян України отримують соціальну допомогу від держави, зокрема сім'ї, які виховують дітей з тяжкими захворюваннями. Олег Голєв, юрист БФ "Право на захист", пояснив, які державні гарантії доступні цим сім'ям, за інформацією з "Юридичного порадника для ВПО".
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До цих категорій належать сім'ї з дітьми, яким не була встановлена інвалідність, але які мають наступні стани:
- Тяжкі перинатальні ураження нервової системи.
- Тяжкі вроджені вади розвитку.
- Орфанні (рідкісні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч.
- Тяжкі психічні розлади.
- Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний).
- Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня. Також включаються діти, які:
- Зазнали тяжкої травми.
- Потребують трансплантації органа або паліативної допомоги.
Для таких сімей передбачено наступні гарантії:
- Право на державну соціальну допомогу в розмірі 4 544 грн (на дітей до 6 років) та 5 666 грн (на дітей від 6 до 18 років).
- Право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, що гарантується батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям.
- Право на звільнення з військової служби у зв'язку з вихованням дитини з тяжким захворюванням. Це право належить обом батькам, якщо вони обидва служать.
- Право на перетин кордону як супроводжуючого дитини з тяжким захворюванням або право на виїзд за кордон до своєї дитини, якщо вона перебуває за кордоном.
- Право на довготривалу відпустку без збереження заробітної плати.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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