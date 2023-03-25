Яких екзотичних тварин можна тримати у квартирі

Екзотичні тварини, яких можна утримувати у квартирі

Є багато різних екзотичних тварин, які можна тримати у квартирі. Залежно від вашого бажання та житлових умов, можна вибрати певний вид тварин, які будуть ідеальними для тримання в домашніх умовах.

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Хом'яки є дуже популярними як домашні тварини, особливо для дітей. Вони досить маленькі, що робить їх ідеальними для маленьких квартир. Хом'яки також не потребують багато догляду, адже вони самі по собі дуже чисті та дбайливі; Гекони є дуже цікавими тваринами, які можна тримати у квартирі. Вони досить маленькі та не потребують багато місця для тримання. Гекони є дуже спокійними тваринами та не вимагають багато уваги, тому вони є ідеальними для людей, які не мають багато вільного часу; Акваріумні рибки є дуже популярними як домашні тварини. Вони дуже красиві та можуть створювати дуже цікаву атмосферу у квартирі. Акваріумні рибки не потребують багато догляду, але потребують деякої уваги, щоб забезпечити їм необхідні умови для життя; Кішки є дуже популярними домашніми тваринами, адже вони дуже зручні для тримання в квартирі. Вони є незалежними тваринами та не потребують багато уваги. Крім того, кішки є дуже чистими тваринами та не залишають за собою багато сміття. Є екзотичні породи котів, які виглядають доволі незвично і мають відповідний характер; Мавпочки-летючки – це маленькі примати, що досить популярні серед власників екзотичних тварин. Вони зазвичай досягають розмірів від 10 до 15 см та здатні літати на відстань до 50 метрів. Ці тваринки є нічними, тому під час дня вони перебувають у спеціальних ящиках або сплять. Вони їдять фрукти, комах та нектар квітів. Однак, перед придбанням мавпочки-летючки, варто переконатися, що у вас є достатньо місця для їх тримання та достатньо часу для уваги та догляду за ними; Хамелеони – цікаві тварини з унікальною здатністю змінювати колір своєї шкіри. Вони зазвичай мають розмір від 15 до 30 см та потребують спеціального тераріуму. Хамелеони харчуються комахами, такими як цвіркуни та мурахи, тому їх легко годувати. Якщо ви хочете мати домашньої тварини, яка дозволяє спостерігати за природніми здібностями, то хамелеон буде чудовим вибором; Птахи-папуги – це інша популярна категорія екзотичних тварин, яких можна тримати у квартирі. Вони зазвичай мають гарне здоров'я та потребують дуже мало догляду. Папуги можуть вчитися говорити та імітувати звуки з навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше ми писали про 3 лайфхаки, які допоможуть зекономити на догляді за домашніми тваринами.

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