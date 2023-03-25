Каких экзотических животных можно держать в квартире

Есть много разных экзотических животных, которые можно держать в квартире. В зависимости от вашего желания и жилищных условий можно выбрать определенный вид животных, которые будут идеальными для содержания в домашних условиях.

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Хомяки очень популярны как домашние животные, особенно для детей. Они достаточно маленькие, что делает их идеальными для маленьких квартир. Хомяки также не нуждаются в многом ухода, ведь они сами по себе очень чистые и бережные; Гекконы являются очень интересными животными, которые можно держать в квартире. Они довольно маленькие и не нуждаются в много места для содержания. Геконы являются очень спокойными животными и не требуют много внимания, поэтому они идеальны для людей, не имеющих много свободного времени; Аквариумные рыбки очень популярны как домашние животные. Они очень красивы и могут создавать интересную атмосферу в квартире. Аквариумные рыбки не нуждаются в многом ухода, но требуют некоторого внимания, чтобы обеспечить им необходимые условия для жизни; Кошки очень популярны домашние животные, ведь они очень удобны для содержания в квартире. Они независимые животные и не требуют много внимания. Кроме того, кошки очень чистые животные и не оставляют за собой много мусора. Есть экзотические породы кошек, которые выглядят довольно необычно и носят соответствующий характер; Обезьянки-летучки – это маленькие приматы, которые довольно популярны среди владельцев экзотических животных. Они обычно достигают размеров от 10 до 15 см и способны летать на расстояние до 50 метров. Эти животные ночные, поэтому во время дня они находятся в специальных ящиках или спят. Они едят фрукты, насекомые и цветы нектара. Однако перед покупкой обезьянки-летучки, следует убедиться, что у вас есть достаточно места для их содержания и достаточно времени для внимания и ухода за ними; Хамелеоны – интересные животные с уникальной способностью изменять цвет своей кожи. Они обычно имеют размер от 15 до 30 см и требуют специального террариума. Хамелеоны питаются насекомыми, такими как сверчки и муравьи, поэтому их легко кормить. Если вы хотите иметь домашнее животное, которое позволяет наблюдать за естественными способностями, то хамелеон будет отличным выбором; Птицы-попугаи – это другая популярная категория экзотических животных, которых можно содержать в квартире. Они обычно имеют хорошее здоровье и нуждаются в очень малом уходе. Попугаи могут учиться говорить и имитировать звуки из окружающей среды.

Напомним, ранее мы писали о 3 лайфхаках, которые помогут сэкономить на уходе за домашними животными.

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