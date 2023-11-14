Яких трудових гарантій має дотримуватись роботодавець перед мобілізованим працівником

Давайте з’ясуємо значення терміну "гарантія". Звернемося до Вікіпедії, яка визначає його як "поруку в чомусь, забезпечення чого-небудь". Отже, в трудовому законодавстві гарантії – це правила, що гарантують права осіб у різних ситуаціях трудових відносин.

З огляду на повномасштабне вторгнення російської армії в Україну, неодноразово введені воєнний стан та загальна мобілізація в країні. У зв'язку з цим працівникам, яких призвали або які вирушили на військову службу, стає актуальним питання щодо їхніх трудових гарантій, пише ligazakon.net.

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Щоб зрозуміти ці гарантії, розглянемо їх у контексті мобілізованих працівників:

Збереження Місця Роботи та Посади: Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, працівники, призвані на військову службу, зберігають місце роботи та посаду незалежно від форми власності підприємства. Звертаємо увагу, що з 19 липня 2022 року середній заробіток не зберігається. Право на Додаткову Відпустку: Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ветерана, надається право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік за рахунок збереження заробітної плати. Відпустка без Збереження Зарплати: Профільна відпустка, яка надається за бажанням працівника, тривалістю до 14 календарних днів, надається без збереження заробітної плати. Збереження Переважного Права на Роботу: При скороченні чисельності працівників працівникам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці, а також колишнім військовослужбовцям, надається переважне право на залишення на роботі. Збереження Страхового Стажу: Стаж проходження військової служби зараховується до страхового стажу громадян України, включаючи час мобілізації, згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу". Виплата Допомоги по Тимчасовій Непрацездатності: Відповідно до "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", мобілізованим працівникам гарантується виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати.

Зазначте, що зміни в законодавстві можуть вплинути на ці гарантії, і кадровикам слід слідкувати за ними, щоб не порушити права мобілізованих працівників і уникнути адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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