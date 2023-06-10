Яким рослинам не потрібно сонце в квапртирі

Яким рослинам для зростання не потрібно багато сонця

Любителі рослин, які мешкають у північноспрямованій квартирі, часто стикаються з проблемою недостатнього освітлення. Але не варто засмучуватися, оскільки існує кілька рослин, які добре ростуть у тіні та не потребують багато сонячного світла. У цій статті ми розкажемо вам про сім таких рослин, які можна розмістити на північній стороні будинку та насолоджуватися їх красою.

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Хамедорея: Ця елегантна пальма має довгі тонкі стебла та перисті листки. Хамедорея добре росте в умовах високої вологості, тому потребує частого поливу та обприскування. Вона не терпить прямого сонячного світла і ідеально підходить для північних вікон. Крім того, вона ефективно очищає повітря від шкідливих речовин; Аспідистра: Ця невибаглива рослина має товсті темно-зелені листки, іноді з білою або жовтою смужкою по центру. Аспідистра добре росте в темних кутках квартири, де іншим рослинам бракує світла. Вона також стійка до забрудненого повітря, низьких температур та пересихання ґрунту; Драцена: Ця популярна кімнатна рослина має деревоподібне стебло та гарні листки різних кольорів, таких як зелений, червоний, жовтий або білий. Драцена не переносить пересушування ґрунту, але не потребує частого поливу. Вона може рости в слабо освітлених місцях, але для кращого розвитку потребує яскравого розсіяного світла; Спатифілум: Ця чудова рослина має глянсові зелені листки та білі квіти, схожі на орхідеї. Спатифілум є однією з найкращих рослин для очищення повітря в приміщенні. Вона також дуже легка у догляді: достатньо регулярно поливати її, уникати переувлажнення і розміщувати в тіні або напівтіні; Нефролепіс: Ця гарна папороть має довгі перисті листки, які створюють пухнастий ефект. Нефролепіс потребує високої вологості, тому його слід часто обприскувати та поливати. Він також не переносить прямого сонячного світла, тому добре росте на північних вікнах. Цю рослину можна вирощувати як у горщику, так і у висячому вигляді; Адіантум: Ця видовищна папороть має ніжні листки, схожі на крильця. Адіантум дуже ніжний і потребує багато уваги. Він любить вологий грунт, але не переносить застою води. Також він не терпить прямого сонячного світла, тому краще розмістити його на північному вікні. Адіантум може рости як у горщику, так і на підставці; Філодендрон сканденс: Ця ліаноподібна рослина має серцеподібні листки і може рости як вертикально, так і горизонтально. Філодендрон сканденс дуже легкий у догляді: він не вимагає багато світла, поливу або добрив. Він також добре очищує повітря в приміщенні від шкідливих речовин.

Будьте уважними до температури та вологості повітря в приміщенні, щоб уникнути захворювань і шкідників. Якщо ви дотримуєтесь цих простих правил, ваша квартира перетвориться на зелений оазис.

Нагадаємо, ми вже писали про 6 рослин, які не потребують особливого догляду.

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