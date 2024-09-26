Якими будуть зарплати українців наступного року: не дуже хороші новини від Мінфіну

Відповідно до проєкту державного бюджету на 2025 рік, який вже подано на розгляд Верховної Ради, мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 тисяч гривень. Це означає, що найближчим часом українці не можуть розраховувати на підвищення заробітної плати.

Сергій Марченко, міністр фінансів України, під час брифінгу прокоментував питання щодо можливого підвищення мінімальної заробітної плати у 2025 році.

Очільник Мінфіну запевнив, що фінансування соціальних виплат, зокрема пенсій, залишається одним з пріоритетів державного бюджету. "Ми маємо достатній ресурс для забезпечення всіх соціальних гарантій, які держава зобов'язана надавати своїм громадянам", – зазначив Марченко. Він також наголосив, що з початку повномасштабної війни уряд жодного разу не допускав затримок у виплатах пенсій та інших соціальних допомог.

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Однак, щодо підвищення мінімальної зарплати у 2025 році, міністр озвучив менш оптимістичний прогноз. "Наразі у нас немає можливості підвищувати соціальні стандарти. Враховуючи складну економічну ситуацію, спричинену війною, ми вважаємо за доцільне зберегти розмір мінімальної зарплати на рівні 8 тисяч гривень", – пояснив Марченко.

Своє рішення уряд обґрунтовує необхідністю збалансування бюджету та забезпечення фінансової стабільності країни. Крім того, таке рішення було узгоджено з міжнародними партнерами України.

Нагадаємо, що роботодавців, які не проведуть індексацію зарплат у 2024 році, очікують штрафи.

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